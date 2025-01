Di nuovo in vendita il complesso immobiliare Guido Banti

Il Piano delle alienazioni immobiliari della Ausl Toscana Centro ha rimesso in vendita con un bando di offerta pubblica l’immobile nel Comune di Vaglia tra Pratolino e Montorsoli, con una superficie di mq. 13.000, circondata da terreni esclusivi di circa mq. 64.000.

L’ex Presidio Ospedaliero Banti, originariamente destinato alla cura della tubercolosi, fu progettato nella porzione sud occidentale del comune di Vaglia, a confine con Sesto Fiorentino, a 460 metri sul livello del mare. Il complesso occupa un’area che si estende ad ovest da Via Fontesecca (strada comunale che collega la Via Bolognese con la strada dei colli alti a mezza costa del Monte Morello), a nord dal Poggio Garega costituito da ampi prati e boschi ed infine ad est da un ulteriore bosco di alto fusto di proprietà del Comune di Vaglia.

L’individuazione dell’acquirente avverrà, previa nomina di apposita commissione di gara, mediante offerta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto alla base d’offerta di € 2.216.000,00 al netto degli oneri fiscali. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01/04/2025.

Questa offerta pubblica è stata preceduta da altri tentativi falliti nel 2005, 2010, 2018 e 2019. E restano aperte tutte le problematiche già note, tra cui la destinazione pubblica e sanitaria prevista dalla donazione della principessa Maria Demidoff del 15 luglio 1935, atto presupposto per l’acquisizione pubblica delle sorgenti di Bivigliano e Monte Senario.