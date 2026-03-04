Ricerca d’eccellenza: all’Università di Firenze cinque progetti Ue

L’eccellenza della ricerca condotta all’Università di Firenze si conferma in ambito internazionale ancora una volta, grazie alle ottime performance nella call Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships 2025. La call MSCA rappresenta una delle iniziative più competitive della Commissione Europea, finalizzata a sostenere la formazione avanzata e la mobilità internazionale di ricercatori post-doc eccellenti. Il programma finanzia progetti individuali di ricerca e sviluppo delle competenze, promuovendo la crescita professionale e l’innovazione in diversi ambiti disciplinari attraverso esperienze di mobilità intra ed extra europea.

Su 43 proposte presentate dall’Ateneo fiorentino, cinque sono state ammesse al finanziamento, con un tasso di successo dell’11,6%, un dato superiore alla media europea registrata in questa call, pari al 9,6%. Il finanziamento europeo per i progetti ammonta complessivamente a circa 1.350.000 euro.

Per quanto riguarda la tipologia di azione, tre progetti sono Global Fellowships e due progetti sono European Fellowships. Le Global Postdoctoral Fellowships prevedono un periodo di ricerca fuori dall’Europa seguito da una fase di rientro obbligatoria di 12 mesi in un’istituzione europea, mentre le European Postdoctoral Fellowships sono rivolte a ricercatori post-dottorato che vogliano svolgere un progetto di ricerca in un paese dell’UE.

Il programma prevede che i ricercatori presentino la proposta congiuntamente a un’organizzazione ospitante — università, enti di ricerca, imprese o altri soggetti con sede in uno Stato membro UE o paese associato a Horizon Europe — e che il progetto venga sviluppato sotto la guida di un supervisor, favorendo così collaborazioni strategiche e l’integrazione in contesti di ricerca di alto livello.

Le proposte vincitrici di Global Fellowships, tutte con un finanziamento di circa 317.920 euro, si distribuiranno tra i Dipartimenti di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) e di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA).

Le proposte di European Fellowships hanno ricevuto entrambe un finanziamento di 193.640 euro e saranno condotte nei Dipartimenti di Chimica e di Lettere e Filosofia (DILEF).

Un ulteriore dato di grande rilievo riguarda le 17 proposte che hanno ottenuto il Seal of Excellence, il riconoscimento attribuito dalla Commissione Europea ai progetti valutati come eccellenti ma non finanziati per esaurimento del budget disponibile. Il Seal of Excellence rappresenta un importante marchio di qualità scientifica e progettuale, oltre a costituire una base solida per l’accesso a opportunità di finanziamento alternative a livello nazionale o regionale.

I progetti finanziati

ARCHIFRIARS sarà condotto da Angelo Passuello all’interno del SAGAS e si inserisce nel campo della storia dell’architettura e della conservazione. Propone uno studio innovativo delle coperture delle grandi chiese degli ordini mendicanti fiorentini – Santa Maria Novella, Santa Croce, Santo Spirito e Santa Maria del Carmine – elementi finora poco indagati ma fondamentali sia dal punto di vista strutturale sia simbolico. Le coperture vengono analizzate non solo come componenti costruttive, ma come testimonianze materiali di saperi artigianali, scambi culturali e trasformazioni liturgiche che hanno contribuito a definire il paesaggio urbano medievale.

Il progetto integra ricerca storica, archeologia dell’architettura e tecnologie digitali avanzate, tra cui laser scanning 3D, fotogrammetria aerea e modellazione HBIM, affiancate da strumenti di intelligenza artificiale per sviluppare modelli predittivi utili alla conservazione preventiva, particolarmente rilevante in un contesto segnato da crescenti rischi sismici e ambientali. I risultati confluiranno nella prima piattaforma open access dedicata alle coperture mendicanti, offrendo strumenti concreti a studiosi, enti di tutela e comunità locali.

Il progetto CESECIA sarà coordinato da Anna Canton nel FORLILPSI. Si colloca nell’ambito della storia religiosa e culturale del Mediterraneo medievale e indaga il ruolo dell’immaginario apocalittico condiviso tra cristianesimo orientale e islam tra VII e XIII secolo. Attraverso un approccio interdisciplinare che combina filologia, storia delle religioni e analisi interculturale, il progetto studia testi in arabo, siriaco e greco per comprendere come le narrazioni escatologiche abbiano contribuito a interpretare crisi politiche e sociali, modellare identità collettive e definire la percezione dell’“altro” religioso.

CESECIA realizzerà nuove edizioni critiche e traduzioni di importanti testi apocalittici cristiano-arabi finora poco accessibili, rendendoli disponibili in open access e proponendo una rilettura dell’apocalittica come tradizione condivisa e dinamica. I risultati offriranno anche strumenti interpretativi utili a riflettere sulle relazioni interculturali nelle società pluralistiche contemporanee.

Nell’ambito delle neuroscienze cognitive, DECIPHER affronta una delle domande fondamentali sulla mente umana: come il cervello riesce a costruire una percezione stabile del mondo a partire da informazioni sensoriali incomplete e incerte. Basandosi sui modelli di predictive coding e inferenza bayesiana, il progetto di Alessia Tonelli studierà presso il NEUROFARBA come le aspettative sensoriali vengono generate, aggiornate e integrate nelle reti neurali.

Attraverso esperimenti comportamentali e neuroimaging ad altissima risoluzione, DECIPHER mapperà i circuiti cerebrali coinvolti e utilizzerà l’autismo come modello clinico per comprendere come alterazioni nei meccanismi predittivi influenzino la percezione multisensoriale. I risultati contribuiranno a chiarire i fondamenti neurocognitivi della percezione e potranno aprire nuove prospettive applicative nei campi dell’educazione, della riabilitazione e dell’interazione con ambienti complessi.

Guardando alle tecnologie emergenti, SPIN-TUSCAN si inserisce nel rapido sviluppo delle tecnologie quantistiche, affrontando una delle principali sfide della computazione quantistica: integrare qubit molecolari su superfici solide senza comprometterne le proprietà magnetiche e i tempi di coerenza. Condotto da Federico Frezza nei laboratori del Dipartimento di Chimica, il progetto svilupperà nuovi protocolli di sintesi su superficie attivati dalla luce, evitando l’uso di substrati metallici che normalmente degradano gli stati quantistici. Attraverso la progettazione di molecole magnetiche e il controllo delle loro interazioni, SPIN-TUSCAN punta a realizzare architetture multi-qubit caratterizzate mediante tecniche avanzate di microscopia e spettroscopia, aprendo la strada a dispositivi molecolari per l’elaborazione dell’informazione quantistica e a nuove generazioni di sensori ad altissima precisione.

Infine, TREE esplora all’interno del DILEF il rapporto tra parola e immagine nella costruzione del sapere medievale, concentrandosi sulla Genealogia deorum gentilium di Giovanni Boccaccio, la prima grande sistematizzazione occidentale della mitologia classica. Al centro della ricerca di Valentina Rovere vi sono tredici diagrammi genealogici ideati dallo stesso Boccaccio per guidare il lettore attraverso la complessità del mondo mitologico. Mai studiati in modo sistematico, questi schemi verranno analizzati attraverso un’edizione critica completa che ne ricostruirà la forma originaria e la trasmissione manoscritta.

Il progetto, inoltre, prevede la creazione di una piattaforma digitale con visualizzazioni interattive e risorse didattiche, oltre a una mostra dedicata, restituendo al pubblico strumenti medievali di organizzazione della conoscenza che si rivelano ancora attuali nel modo in cui oggi rappresentiamo e comprendiamo la complessità.

“Si tratta di un risultato di grande valore - commenta l'assessora all’università e alla ricerca Cristina Manetti- che conferma la qualità e la solidità del sistema universitario toscano, capace di competere con successo nei contesti internazionali più qualificati. Le Marie Skłodowska-Curie Actions rappresentano uno strumento strategico per sostenere la formazione avanzata, la mobilità e la crescita professionale dei ricercatori, favorendo allo stesso tempo l’innovazione e la collaborazione tra istituzioni di alto profilo”.

“La Regione Toscana - conclude l’assessora - continuerà a sostenere con convinzione università e ricerca, consapevole che investire nella conoscenza e nei giovani ricercatori significa rafforzare la competitività, l’attrattività e lo sviluppo del nostro territorio”.