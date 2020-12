Del Panta lascia il Comune: sarà segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo

ph FB Del Panta

Il sindaco Nardella: “In bocca al lupo per il nuovo incarico, non mancheranno occasioni per lavorare ancora insieme”

“In bocca al lupo a Marco Del Panta, che oggi ha partecipato per l’ultima volta al consiglio comunale. Non mancheranno presto altre occasioni per lavorare insieme”. Lo afferma il sindaco Dario Nardella in merito alle dimissioni di Marco Del Panta, consigliere comunale e consigliere speciale del primo cittadino per le relazioni internazionali.

Del Panta dal primo gennaio sarà segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo.

“Ringrazio Marco - continua il sindaco - per il preziosissimo contributo portato al consiglio comunale e al suo ruolo di mio consigliere speciale in un momento molto difficile per la città e per tutti noi. Il lavoro da lui impostato sarà portato avanti convintamente e sono certo che con lui il rapporto non si interromperà ma anzi continueremo a lavorare insieme più di prima, in attesa della nuova edizione di The State of the Union che si svolgerà come sempre a Palazzo Vecchio il prossimo maggio”.

Intanto oggi il sindaco e il prefetto di Firenze Alessandra Guidi hanno visitato la sala operativa della Polizia municipale, che si trova al piazzale della Porta al Prato. Con loro c’erano anche l’assessore alla Mobilità e alla Polizia municipale Stefano Giorgetti e il comandante della Polizia municipale Giacomo Tinella.

La visita è stata l’occasione per ‘vedere da vicino’ il sistema delle telecamere anti-assembramento sperimentato in città nel fine settimana appena trascorso e per salutare e fare gli auguri al personale in servizio in vista delle imminenti festività natalizie.