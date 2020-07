Davide Enia in "L'abisso", giovedì 16 luglio, alla 73^ Estate Fiesolana

Al Teatro Romano (alle ore 21:15) lo spettacolo che ha vinto il Premio Maschere 2019 come miglior interprete di monologo

Lo spettacolo, tratto da Appunti per un naufragio (Sellerio editore), è Premio UBU 2019 – “miglior nuovo testo italiano”, Premio Le Maschere del Teatro 2019 a Davide Enia come “miglior interprete di monologo” e Premio Hystrio Twister 2019 come “miglior spettacolo della Stagione”.

Davide Enia nel 2017 dirige L’oca del Cairo, opera incompleta di Mozart, al Teatro Massimo di Palermo e pubblica il suo secondo romanzo, Appunti per un naufragio (Sellerio), che nel 2018 si aggiudica il Premio letterario internazionale “Mondello”. Da questo romanzo è tratto lo spettacolo L’abisso, co-produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri, Teatro di Roma-Teatro Nazionale e Teatro Biondo di Palermo. Un primo studio dello spettacolo è stato presentato nel settembre 2017 al Teatro Argentina di Roma nell’ambito del progetto collettivo “Ritratto di una Nazione” e successivamente trasmesso in diretta da Radio3 il 3 ottobre, Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. Lo spettacolo debutta nell’ottobre 2018 al Teatro India di Roma e nel 2019 vince il Premio Hystrio Twister come “migliore spettacolo della Stagione”, il Premio Le Maschere del Teatro italiano come “migliore interprete di monologo” e il Premio UBU come “migliore nuovo testo italiano”.

BIGLIETTERIA DEL TEATRO ROMANO DI FIESOLE in Via Portigiani 1 (tel. 055.5961293) aperta dal mese di giugno in orario 9.00-18.30. Solo qui sarà possibile acquistare i biglietti ridotti riservati ai residenti del Comune di Fiesole presentando un documento di identità. Le sere di spettacolo la biglietteria aperta presso l'Ufficio di Informazioni Turistiche.