Danni al Condominio da evento atmosferico: polizza e riparazione

Gentile Amministratore Suisola,



avrei bisogno di un suo parere. A causa di una forte grandinata è andata distrutta una grande tettoia del condominio che amministro.

Ho provveduto immediatamente ad aprire il sinistro ed a fare sostituire la parte danneggiata.

Purtroppo l’assicurazione mi ha comunicato che il danno alle parti in plastica non è rimborsabile ed ora i Condomini contestano la fattura di circa 8000 euro a loro carico. Possono rivalersi su di me?



Gentile lettore,



sarebbe stato opportuno accertarsi, prima di autorizzare la spesa, che l'assicurazione coprisse il danno in questione.

A questo punto contatti l'assicuratore e si faccia specificare nel libretto delle condizioni di polizza dove è scritto che tale tipologia di danno resta esclusa dalla copertura assicurativa.

Poi dovrà indire assemblea straordinaria per ratificare l'intervento eseguito, al fine di evitare che il condominio possa chiedere la restituzione della somma rivalendosi nei suoi confronti.