Daniela Santanchè al Caffè de La Versiliana

Il Caffè de La Versiliana torna ad occuparsi di politica e attualità. Dell'incontro in programma sabato 28 agosto alle 18.30 sarà infatti ospite sul palco del celebre talk show di Marina di Pietrasanta Daniela Santanchè senatrice di Fratelli d'Italia e imprenditrice intervistata da Francesco Borgonovo vicedirettore de ‘La Verità. Daniela Santanchè risponderà alle domande su tutti i più caldi temi d'attualità a partire dalla politica estera e dalla situazione generata dalla crisi in Afghanistan, con particolare riferimento alla situazione delle donne, al rapporto con l'Islam in Italia. Si parlerà di conseguenza anche di immigrazione, ma non mancherà uno sguardo anche alle tematiche legate alla situazione sanitaria e al green pass.

L'incontro al Caffè è a ingresso libero e sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook “La Versiliana” e “Comune di Pietrasanta” e sarà in onda anche su Noi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI AL CAFFE' DE LA VERSILIANA

dom. 29 agosto:

---- presentazione libro - “CRONACHE DAL CAFFE'. Il Caffè de La Versiliana attraverso lo sguardo e le parole di un giovane cronista”di Luca Imposimato

Luca Imposimato, autore

---- Turandot al Museo del Tessuto di Prato: la mostra e gli itinerari su Puccini e Chini in Toscana

Filippo Guarini, Direttore del Museo del Tessuto di Prato

Daniela Degl'Innocenti, conservatrice del Museo del Tessuto e della mostra "Turandot e l'Oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba"

Monica Zavattaro, conservatrice Museo di Antropologia ed Etnologia del Sistema Museale di Ateneo e co-curatrice della mostra

Simonetta Bigongiari, Fondazione Puccini di Lucca

Conduce Claudio Sottili