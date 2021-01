Dalla Spagnola al Covid, vaccinata signora di 106 anni

Pontemoli: la storia di Maria raccontata dal presidente Giani

Una storia bella. Arriva da Pontremoli e la racconta su Facebook il presidente toscano Eugenio Giani. Una signora di 106 anni oggi è stata vaccinata. Nata nel 1914, visse tra il 1918 e il 1920 l'epidemia della Spagnola. Era molto piccola ma ricorda ancora piuttosto bene, a oltre 100 anni di distanza.

"Mentre veniva vaccinata la 106enne toscana Maria ha raccontato agli infermieri quando affrontò il virus della spagnola tra il 1918 e il 1920. Nata nel 1914, oggi vive in una RSA a Pontremoli in provincia di Massa Carrara.Ha subito accettato il vaccino fidandosi della scienza. Una donna che con saggezza di chi ha trascorso un secolo di vita ci lancia un messaggio straordinario di voglia di vivere, coraggio e speranza per tutti. Grazie Maria e forza Toscana!", conclude Giani.