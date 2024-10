Dal passato al futuro: il Vintage Market il 20 ottobre a TSH

Domenica 20 ottobre la nuova stagione si accende tra colori e atmosfere uniche con il Vintage Market di Pimp My Vintage. Appuntamento con una speciale selezione: alcuni dei migliori stand di vintage e artigianato riempiranno di capi e accessori unici gli spazi di The Social Hub Firenze, insieme a nuovi brand e opere di giovani artisti.

Tanto vintage selezionato con vestiti unici, borse, gioielli, oggettistica, locandine, accessori, vinili e design. Ma anche i migliori prodotti di artigianato, pezzi fatti a mano, con tecniche e materiali di riciclo, per vivere la stagione in modo originale e sostenibile.

“The future is vintage” guardare al passato per proiettarsi nel futuro. Il Vintage è in costante crescita e il ritorno al passato è più che mai un “ritorno al futuro”. Soprattutto perché significa tornare alla bellezza senza tempo, alla qualità dei materiali, al fatto a mano, ad un capo che nasce per durare. Sostenibilità, dunque, e nuovo valore ai giovani artigiani, con capi rivisitati che rinascono grazie a mani creative.

Il Vintage diventa così una risposta concreta al fast fashion e a tutte le conseguenze sociali e ambientali che ne derivano. Sempre più giovani scelgono capi che hanno una storia e un'identità, un passato ma anche un futuro. Ogni capo Vintage è unico, non standardizzato, l’esatto contrario del “disponibile in tutti i colori e tutte le taglie” delle grandi catene.

L’evento, nato dieci anni fa con l’idea di catalizzare realtà innovative, produzioni di qualità, creatività emergenti e appassionati del genere, si è trasformato nel tempo in una sorta di piccola ma importante rivoluzione che ribalta i concetti di fast fashion e obsolescenza programmata, dando vita ad una proposta diametralmente opposta. Un luogo speciale dove scoprire capi unici ricchi di storia, prodotti di qualità nati per durare, vestiti iconici e l’eleganza senza tempo, in grado di resistere alle decadi e alle mode passeggere, ma anche creazioni artigianali fatte con le mani e con il cuore. Un evento dove tutto è unico e irripetibile, dai capi selezionati con cura agli stand, fino alla formula stessa del Market, un pop-up che dalla mattina alla sera porta una trasformazione radicale negli spazi che lo ospitano, riempiendoli di persone e di colori, un bazar vivace e appassionante che appare e scompare nell’arco di un’unica giornata.

Tanti stand e progetti creativi e di recupero, come, ad esempio, quelli di Prisca (Prisca Soulart) che segue personalmente tutto il processo dei capi che crea, dalla scelta dei tessuti in India fino alla realizzazione del capo e alla sua diffusione, sono abiti prodotti eticamente, vestiti che hanno un’anima. Un Vintage super selezionato dal gusto fortemente italiano e mediterraneo è quello di Velia Vintage Mediterraneo, che seleziona con cura capi unici dallo stile elegante e ricercato.

Dalla costa toscana invece arriva Cacciucco Records con una selezione speciale di dischi che ci ricordano che la musica migliore non invecchia anzi migliora col tempo e continua a girare come i vinili che tornano ad essere richiestissimi. O ancora Barbara Vintage, che colleziona locandine e pubblicità dai primi del ‘900 agli anni ‘90 e li trasforma in opere da incorniciare che ci raccontano l'evoluzione della moda, del costume e del linguaggio. E tanti altri stand tutti da scoprire.

Attività e laboratori in programma. In contemporanea al Vintage Market, che sarà aperto nell’arco di tutta la giornata, dalle 11 alle 20, anche iniziative e laboratori.

Upcycling con Effepi

Upcycling significa dare nuova vita ad un capo: modifiche e personalizzazioni, che, alla fine del processo creativo, rendano quel capo più bello e di maggiore qualità.

Domenica sarà possibile farlo con Effepi, brand di upcycling nato nel 2020 in Toscana, dalla mente creativa e innovativa della designer Francesca Polisano. Non solo un brand ma un vero e proprio movimento verso il cambiamento. Sradicare il concetto di moda e permettere ad ogni mente creativa di pensare e costruire da sola il proprio outfit. Ripensare al modo di vestire non solo come espressione del proprio stile ma anche specchio della propria morale. Info e prenotazioni a: effepiupcycling@gmail.com

Live painting e personalizzazione portafogli con Cabuki

Durante l’evento si potrà assistere al live painting e partecipare al workshop con la personalizzazione di piccoli portacarte o portafogli in pelle.

Ogni capo è unico, ogni capo è un’opera d’arte. Benvenuti in Cabuki. L'universo in cui l'arte, la sartoria e la sostenibilità si fondono per creare pezzi di moda senza tempo. Dove capi di alta qualità prendono nuova vita e diventano opere d’arte.

Info e prenotazioni a: @cabuki_

Creazione di un capo dal vivo con Asab Vision

Ogni vestito è pezzo unico e vederlo realizzare dal vivo è un’esperienza spettacolare. Domenica, grazie ad un sapiente lavoro a maglia, vedremo un capo che, pezzo dopo pezzo, prende vita sul manichino.

Asab Vision nasce dalla passione per l'artigianato e l’attenzione per l’ambiente. I capi realizzati sono fatti a maglia con filati italiani di altissima qualità, mentre borse e accessori all’uncinetto sono creati riciclando t-shirt vintage.

Ogni prodotto è pensato per durare nel tempo e per ridurre l’impatto ambientale. L'impegno per la sostenibilità si riflette in ogni fase del processo produttivo, dalla ricerca dei materiali alla creazione del prodotto finale.

Maggiori dettagli e aggiornamenti sui laboratori su: evento FB

Pimp My Vintage e TSH: il vintage e il moderno danno vita ad un connubio ideale tra due realtà che si completano alla perfezione. I capi storici e le atmosfere del vintage si proiettano verso il futuro, incontrandosi con lo stile di uno spazio polifunzionale e innovativo, per un evento tutto da vivere. Una festa dove celebrare la nuova stagione in modo originale e consapevole, con una speciale selezione di vestiti e accessori. Capi unici da sfoggiare, vinili per creare la perfetta atmosfera, gioielli da indossare in occasioni speciali, elementi di arredo in stile vintage per dare nuovo colore alla casa.

Il Market diventa così il luogo d’incontro per eccellenza di collezionisti, vintage lovers, esperti ma anche semplici appassionati.

Artigiani, makers e selezionatori sono pronti a farci scoprire le loro ultime creazioni: tanti colori, novità e pezzi unici! L’appuntamento è domenica 20 ottobre dalle 11 alle 20 a The Social Hub Firenze (Viale Spartaco Lavagnini 70 – 72) col Vintage & Art Market, l’evento ad ingresso libero di Pimp my Vintage che seleziona i migliori stand di vintage e artigianato e li porta nei luoghi più interessanti della città.