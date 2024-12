Dal Galluzzo alla Fiorentina: le origini di Jonas Harder

GALLUZZO (FIRENZE) - L'origine calcistica di Jonas Harder, il centrocampista viola classe 2005 che giovedì 12 dicembre ha esordito in Europa nella partita contro il Lask, sono targate Audace Galluzzo. Proprio nella società gialloblu Jonas ha mosso i primi passi tirando calci a un pallone, anzi parandolo perché nei primi mesi era impiegato soprattutto come portiere.

Ben presto Harder fu messo dai tecnici del Galluzzo a fare il centrocampista, ruolo che ricopre tutt'ora, nella Primavera viola di mister Galloppa. La soddisfazione dell'esordio europeo nella squadra di mister Raffaele Palladino è stata grande non solo per lui ma anche per tutto il mondo che gli gira attorno.

L'Audace Galluzzo ad esempio ha pubblicato stasera un post con una foto di Harder a 8 anni. "Galluzzo 💛💙 che meraviglia di ricordo grazie a mister Marco Cerami! JONAS HARDER nel GALLUZZO PULCINI 2005, centrocampista stagione 2013-2014.

L'esordio in campo europeo di Jonas è motivo di grande orgoglio per tutti noi

💛💙"Grande Jonas - dice mister Cerami - emozione incredibile. Fiero di te e di aver fatto parte della meravigliosa famiglia quale è l'Audace Galluzzo"💛💙🙏⚽".