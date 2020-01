Piazza scontenta, Robur chiamata al riscatto: ecco l'ora delle scelte

Dopo la sconfitta contro la Carrarese, il match di Olbia tappa fondamentale. "Monta" il malumore del tifo:Dal Canto cambierà mentre attende il mercato

Ci sono tempi in cui si deve scegliere. Momenti difficili che devono essere affrontati con intelligenza, freddezza, acutezza. Dal Canto lo sa bene: la trasferta di Olbia rappresente, al momento, tappa fondamentale sul cammino della sua compagine chiamata ad un pronto riscatto dopo il pomeriggio grigio di Carrara.

Intanto, l'ambiente intorno alla squadra non è dei migliori. Cresce il malumore dei tifosi espresso anche sui social: un gruppo denominamto "vairaout" su facebook, nato da qualche giorno, conta già un numero di iscitti pari a 349 membri. Certo i sostenitori della Robur non sono solo sul web ma il dato da, senza dubbio, una chiave di lettura.

Vaira appunto. Proprio dal direttore sportivo si attendono eventuali novità sul fronte mercato: come è noto, il Siena cerca una punta capace di dare profondità alla squadra. L'attende il mister che, oggi come non mai, ha bisogno di far rifiatare qualcuno dei suoi atleti. Gli impegni ravvicinati non aiutano le prestazioni brillanti dunque, come è logico che sia, ad Olbia vedremo più di una novità.

E' molto probabile che Ortolini e D'Auria possano indossare una maglia da titolare con Cesarini e Guidone pronti a subentrare. Non è escluso che un turno di riposo sia dato anche a capitan D'Ambrosio: non del tutto convincente la sua prova nel derby. Vassallo rientrerà nella zona nevralgica del campo dove si candida anche Icardi. Vedremo.

Sullo sfondo la classifica. Il Siena è sesto con 8 punti di distacco dalla seconda (il Pontedera) e 18 sulla prima (il Monza). Il Como, undicesimo, è sotto di 5 lunghezze. La sfida è, attualmente, quella di migliorare la graduatoria per portarsi in una condizione che sia migliore possibile in vista dai play off. Missione non impossibile visto il Siena dei primi 35 minuti di ieri che non ha esaltato ma, certamente, ha offerto una prova più che dignitosa. Da dimenticare il resto del match: da qui Dal canto è chiamato a ripartire.