Dal 24 al 29 marzo torna Taste

C’è già aria di primavera e soprattutto tanta voglia di recuperare i lunghi mesi di forzata inattività con gli eventi in presenza. Firenze accoglie le aziende di Taste 2022 con un calendario ricco di eventi golosi, in programma dal 24 al 29 marzo.

Grande novità, la location, il salone si sposta in Fortezza da Basso con allestimenti più ampi e flessibili, sempre in linea con lo stile della manifestazione, ma anche con le regole di sicurezza e il nostro protocollo #SafeWithPitti.

In Fortezza. al Piano Terra del Padiglione Centrale, trova spazio la nuova Special Area di Taste, tutta dedicata ai gin e a un'interessante generazione di produttori italiani che sta trasformando questo distillato in un'eccellenza del made in Italy. Dieci aziende, dal Piemonte alla Sicilia, per un tour tra botaniche e mixologism.

A Taste 2022 debutta una collaborazione speciale, quella con Testo [Come si diventa un libro], il nuovo evento di Pitti Immagine dedicato all’editoria contemporanea, che si è svolto a Firenze a fine febbraio. Spazio dunque ai libri che parlano di cucina, dai manuali pratici a quelli ironici, dai memoir all'attualità.

"Food Couture", la prima sfilata italiana di abiti da sala che avrà luogo lunedì 28 marzo a Firenze, in occasione di Taste 2022. Un modo per mostrare come anche nel mondo della ristorazione si possa trovare il modo di essere eleganti e contemporanei, portando in passerella la linea griffata da Gabriele Bianchi, già miglior cameriere d'Italia under 30. A sfilare saranno proprio gli addetti ai lavori.

La Casearia Carpenedo sarà presente al Padiglione Centrale al piano terra allo Stand C/17. La manifestazione presenta il meglio delle eccellenze enogastronomiche italiane, ammesse solo a seguito di una selezione curata da una apposita commissione di esperti degustatori. Una tre giorni imperdibile per un viaggio immersivo alla scoperta delle aziende più interessanti che rappresentano territorio, passione artigiana e innovazione.

«Dopo tre anni, siamo di nuovo al Taste – Pitti Immagine – dice Tuccio Testa Ceo di Testa Conserve – con la stessa grinta della prima volta e con molte novità. Un catalogo di prodotti accresciuto, un forte attenzione nei confronti dell’ambiente e la magnifica collaborazione con Ciccio Sultano, cuoco 2 stelle di Ibla, che prosegue. La qualità a cui puntiamo è in mare, con le nostre due barche, Atlante e Futura prima e nel fatto di trasformare direttamente il tonno rosso e il pesce azzurro nel nostro stabilimento di Porto Palo di Capo Passero.

Nei locali storici della città e in quelli più nuovi e di tendenza, i prodotti e le eccellenze del food & beverage contemporaneo, presentati in Fortezza da Basso nei giorni del salone, diventano protagonisti di eventi e serate da non perdere.

Manuel Maiorano, de La Fenice Pizzeria Contemporanea realizza con lo chef di Momoyama Gabriele Camara un inedito menù in occasione di Fuori di Taste. Il 24 marzo alle 20 si cena a base di Uramaki Fusion Pizza, l’innovativa creazione del talentuoso pizzaiolo pistoiese. Ospite d’onore a condire le ricetta di Camara e Maiorano sarà il tartufo di Savini Tartufi, eccellenza gastronomica del territorio toscano.