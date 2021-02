Da oggi lavori in piazza Repubblica e via Pellicceria

Dureranno 60 giorni, scattano modifiche alla viabilità

Un intervento che si conclude e un altro che inizia poco distante. Si tratta dei lavori di rifacimento in via dei Pescioni e di quelli nel tratto finale di via Pellicceria e di porzioni di piazza della Repubblica. Per quanto riguarda il primo intervento, in via dei Pescioni è stata riqualificata la pavimentazione stradale in lastrico con materiali lapidei originali di recupero per un investimento di 85mila euro. Il cantiere si è concluso sabato e da ieri è stata ripristinata la viabilità nella strada e nelle vie limitrofe.

Passando all’intervento che prenderà il via oggi lunedì 15 febbraio, si tratta della riqualificazione dei lastrici in via di Pellicceria e in limitate aree di Piazza della Repubblica. Anche in questo caso saranno utilizzati materiali lapidei originali di recupero per salvaguardare l'aspetto e l'unitarietà della piazza. Spesa prevista 95mila euro. Dal punto di vista della circolazione, scatterà la chiusura di via Pellicceria tra via San Miniato tra le Torri e via degli Strozzi. Viabilità alternativa direzione via degli Strozzi da via Porta Rossa-piazza dei Davanzati-via dei Sassetti. Termine previsto 60 giorni.