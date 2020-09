Da lunedì chiuso lo svincolo di Poggibonsi Nord in direzione Firenze

Bettolle: senso unico alternato sulla rotatoria di ingresso al casello “Valdichiana” della A1 in orario notturno

Sul raccordo autostradale Siena-Firenze, da lunedì 14 settembre saranno eseguiti i lavori di manutenzione programmata per il risanamento della pavimentazione su un tratto di circa 1 km (dal km 24,850 al km 25,800) in corrispondenza dello svincolo di Poggibonsi Nord, in provincia di Siena. Per consentire lo svolgimento degli interventi, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Poggibonsi Nord sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Firenze. Il completamento di questa fase è previsto entro il 25 settembre.

Proseguono i lavori di risanamento della pavimentazione sulla strada statale 715 “Siena-Bettolle”. Gli interventi consistono nella rimozione totale della vecchia pavimentazione, nel rifacimento dei sottostanti strati di fondazione e nella realizzazione del nuovo piano viabile con asfalto drenante. Per consentire l’avanzamento degli interventi, a partire da lunedì 14 settembre sarà provvisoriamente chiuso lo svincolo di Bettolle/A1 in ingresso e in uscita in direzione Perugia. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo adiacente “Bettolle/A1/Foiano” sul raccordo Bettolle-Perugia, come da indicazioni che saranno presenti sul posto. Inoltre, sulla rotatoria di accesso al casello “Valdichiana” dell’autostrada A1 il transito sarà regolato a senso unico alternato con semaforo in orario notturno dalle 22:00 alle 6:00. Il completamento di questa fase è previsto entro venerdì 19 settembre.