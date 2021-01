Da lunedì cambio di senso in via Arrigo da Settimello

La strada diventerà verso via D’Annunzio. Si completa il riassetto della viabilità in zona Mezzetta-San Salvi

Prima il senso unico in via Tito Speri, ora il cambio di senso in via Arrigo da Settimello. Si completa così il riassetto della circolazione nella zona Mezzetta-San Salvi definito dagli uffici e concordato con il Quartiere..

Le novità, definite per rendere più fluida la circolazione, scatteranno da lunedì 11 gennaio. Via Arrigo da Settimello diventerà verso via D’Annunzio con la possibilità dei veicoli di porsi in due file in modo da svoltare sia verso Coverciano che verso il centro. Inoltre sarà revocato lo stop in via del Mezzetta in corrispondenza dell’incrocio con via Andrea del Sarto e istituito uno stop in via Andrea del Sarto in corrispondenza con via del Mezzetta.