Treno della Befana 2023: aperta la prevendita dei biglietti

Un treno speciale per un giorno speciale. E quest’anno in una occasione molto speciale. Compie trent’anni infatti il rito che, il giorno dell’Epifania, arrivi con un vecchio treno a vapore la Befana a San Piero a Sieve, per un appuntamento ormai attesissimo, dopo la pausa obbligata dovuta alla pandemia degli scorsi anni.

Sono aperte le prenotazioni per il vecchio “cavallo di acciaio” che stantuffando, da Firenze, con partenza alle 8.50, dopo una sosta a Campo di Marte (9), giungerà a San Piero a Sieve alle 10.50, con un carico di bambini ma non solo. E quest’anno, proprio per venire incontro alle già tante richieste, saranno otto anziche i consueti cinque i vagoni che accompagneranno i viaggiatori in cerca di favole, divertimento, ma che potranno così anche apprezzare il territorio mugellano e di San Piero in particolare.

E San Piero si farà bella per accogliere al meglio i suoi ospiti in questo 6 gennaio che chiuderà le festività natalizie. All'arrivo previsto un rinfresco offerto dalla Proloco di San Piero a Sieve, la distribuzione delle calze, il tutto nella Piazzetta dell'Oratorio antistante la Millenaria Pieve di San Pietro, e intrattenimento per tutti i passeggeri, con animazioni per bambini. L’incontro con la befana e tante altre sorprese proseguirà fino alla ripartenza del treno, prevista per le 14.30.

Grande dunque l’impegno della locale Pro Loco che, in sinergia con altre realtà ed associazioni del territorio: la manifestazione è infatti organizzata dall'Associazione Toscana Treni Storici "Italvapore", la Fondazione “FS Italiane” e vede la collaborazione di Comune di Scarperia e San Piero e quello di Vaglia e Unione Montana dei Comuni del Mugello, di Mukki e della Pro Loco di Vaglia.

Il costo dei biglietti sarà di 30 euro per gli adulti, di 20 euro per i bambini dai 4 ai 14 anni, mentre sarà gratuito per i bambini sotto i 3 anni che dovranno stare nel viaggio in collo ai genitori.

Per acquistare i biglietti per il viaggio sul “Treno della Befana” ci si può collegare al link http://www.prolocosanpieroasieve.it/manifestazioni/treno-della-befana.html

Ulteriori aggiornamenti si troveranno su www.prolocosanpieroasieve.it