Da Etruria Retail ed ENPA gara di solidarietà per i cani e i gatti

Siena- “La ciotola è servita”. È questo il nome della colletta alimentare di prodotti pet nei supermercati Carrefour organizzata da Etruria Retail in collaborazione con l’Ente Nazionale Protezione Animali. Da giovedì 17 fino a domenica 27 agosto tutti i clienti dei Carrefour Market ed Express potranno acquistare e donare prodotti per i nostri piccoli amici, lasciandoli nel carrello dedicato all’iniziativa all’uscita del punto vendita. I volontari dell’ENPA si occuperanno di distribuire gli alimenti per cani e gatti raccolti alle strutture situate in Toscana, Umbria e Alto Lazio.

“Oltre alla donazione di 20 mila pasti per cani e gatti in collaborazione con Almo Nature e Fondazione Capellino – spiega Paolo Corridori, responsabile marketing di Etruria Retail – rilanciamo il nostro impegno a favore di cani e gatti in difficoltà con un’iniziativa che coinvolge direttamente i clienti dei nostri negozi aderenti. Vogliamo, da un lato, ribadire la nostra attenzione alla cura degli animali e, dall’altro, dare un aiuto concreto alle tante associazioni di volontariato, come ENPA, impegnate su questo fronte.

Con un piccolo gesto possiamo fare molto”. “Iniziative come queste sono preziose”, dichiara Carla Rocchi, presidente nazionale ENPA. “Lo sono non solo per l’importante sostegno che garantiscono al volontariato, che spesso compensa i ritardi o le distrazioni di alcuni Comuni; lo sono, ancor di più, perché fanno cultura. Solo nel mese di luglio 2023 i nostri volontari hanno recuperato in Italia 2354 cani. Uno scenario preoccupante che deve richiamare tutti (Pubblica Amministrazione, terzo settore, scuole, cittadini) alla responsabilità e al rispetto che ogni forma di vita reclama e merita”.