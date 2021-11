Da Consoli a Brignano, al Teatro Verdi di Firenze tornano i big

Da Camen Consoli a Marco Masini, passando per Raf e Tozzi, Brignano, Harlem Gospel Choir, Massimo Ranieri… I big dello spettacolo riaccendono i motori e il Teatro Verdi di Firenze è pronto ad accoglierli: il concerto di Carmen Consoli di lunedì 8 novembre dà il via a una stagione indoor come, causa pandemia, non si vedeva da tempo.

Carmen Consoli approda al Verdi a pochi mesi dall’uscita del nuovo album "Volevo fare la rockstar", ultimi posti disponibili. Giovedì 18 novembre è la volta di Raf e Umberto Tozzi, con un live che inanella successi dai rispettivi repertori, da “Gloria” a “Cosa resterà degli anni 80”.

Sempre al Verdi di Firenze, martedì 7 dicembre “Sgt Pepper - il concerto che non avete mai visto”: il celebre album dei Beatles rivisitato da un’orchestra di 20 elementi, tra musica e teatro. Venerdì 17 dicembre si respirano arie natalizie insieme allo Harlem Gospel Choir, tra i cori gospel più amati al mondo.

Mercoledì 5 gennaio segna il ritorno di Massimo Ranieri e del suo rodatissimo “Sogno e Son Desto”. E ancora, ben tre date nella sua Firenze per Marco Masini, che venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 gennaio festeggia trenta anni di carriera con un concerto in cui troneggiano i suoi brani più amati.Musica, ma anche teatro e danza: al Verdi di Firenze in arrivo Enrico Brignano e il suo one-man show “Un’ora sola vi vorrei”, da giovedì 9 a domenica 12 dicembre. Sabato 18 Massimo Lopez e Tullio Solenghi di nuovo insieme con il loro esilarante “Show”. Da martedì 21 a giovedì 23 dicembre Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Paola Quattrini in “Se devi dire una bugia dilla grossa”.

“Up & Down” è lo spettacolo con cui Paolo Ruffini porta domenica 26 dicembre al Teatro Verdi cinque attori con sindrome di down, uno autistico e uno in carrozzina, raccontando la bellezza che risiede nella diversità. E ancora, da mercoledì 29 dicembre a domenica 2 gennaio Nancy Brilli e Chiara Noschese danno vita a “Manola”, commedia brillante tratta dal best seller di Margaret Mazzantini.

Imperdibile per i fan del balletto “Lo Schiaccianoci” di Tchaikovsky, interpretato dal Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova, lunedì 3 gennaio.Biglietti in prevendita sul sito ufficiale www.teatroverdifirenze.it, nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e online su www.ticketone.it.

Info www.teatroverdifirenze.it. In alcuni casi si recuperano spettacoli previsti nei mesi scorsi e posticipati a causa del lockdown: restano validi i biglietti acquistati per le date in origine.