Curiosando in Casentino: presentazione in Consiglio Regionale

Firenze, 22 novembre 2022 – Una passeggiata insolita nel territorio casentinese tra storia, arte, personaggi, leggende e curiosità: questo è Curiosando in Casentino, il volume illustrato che Luigi De Concilio ha dato alle stampe per l’editrice Sarnus. Il libro sarà presentato domani, mercoledì 23 novembre, alle 17.00 a Palazzo del Pegaso (Auditorium Spadolini, Via Cavour 4). Dopo i saluti di Antonio Mazzeo e Marco Casucci, rispettivamente presidente e vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, interverranno Filippo Vagnoli, sindaco del Comune di Bibbiena, Nello Mari, governatore del distretto Rotary 2071, e Gabriele Canè, editorialista de «La Nazione». Sarà presente l’autore. L’accesso all’iniziativa è gratuito e sarà contingentato ai sensi della normativa volta al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

De Concilio, fiorentino, è stato a lungo responsabile della comunicazione all’Enel. Nel 2019 ha pubblicato con Sarnus il fortunato Firenze bizzarra, ristampato dopo soli tre mesi dall’uscita. La sua nuova fatica è dedicata a un’area vasta e bellissima del territorio toscano che da sempre è terra di poeti e di artisti, di letterati e di studiosi. Il libro ce ne racconta il passato frugando nella storia antica e nella fede, nel costume e nelle tradizioni popolari, nelle leggende, nei misteri e nei segreti di castelli, pievi e torri.

A Stia scopriremo uno spettacolo simile alla corrida chiamato “caccia del toro”, passeremo davanti ai tabernacoli del vino di Pratovecchio, impareremo qualcosa sul Tridente di San Pietro nella chiesa di Romena, sulle origini massoniche degli scalpellini a Strada e sulle antiche ruggini tra Poppi e Bibbiena. Incontreremo un Dante Alighieri insolitamente donnaiolo e tanti altri personaggi illustri come Lorenzo il Magnifico, Michelangelo e Pico della Mirandola, che ci accompagneranno in un viaggio ricco di sorprese e di curiosità che neanche i casentinesi conoscono.