Cry.Lipso - Ape Maya 🐝 (prod pills) #withskit

Le esequie del giovane musicista fiorentino alla chiesa di Vaglia

Si svolgeranno domattina alla chiesa di Vaglia le esequie di Cry Lispo, il giovane musicista fiorentino, deceduto improvvisamente venerdì scorso a Pistoia.

La famiglia ha invitato amici e appassionati di musica trap per l'ultimo saluto al 21enne, noto sulla scena musicale della città per alcuni concerti dal vivo e per tutta la musica emo-trap che con il gruppo Benz Boyz aveva pubblicato negli anni scorsi sulle piattaforme on line.