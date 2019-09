Crotone vs Empoli 0-0 Empoli imbattuto. Brignoli il protagonista della gara

fccrotone

Quanti rimpianti per il Crotone....

L'Empoli porta a casa un punto anche se il pareggio va molto stretto al Crotone, in una gara per molti tratti a senso unico a favore della squadra di mister Stroppa. Il primo tempo è stato dominato in effetti dal Crotone che gioca quasi sempre nella metà campo avversaria anche se non riesca a sbloccare il risultato. Ci va molto vicino Benali in ben tre occasioni, poi Dezi con un tentativo di autogol neutralizzato da Brignoli, e ancora Gigliotti al 34' la cui conclusione si stampa contro il palo, rimbalza addosso a Brignoli e poi torna in campo. L'Empoli si vede solo nel finale dalle parti di Cordaz con Dezi che fa partire un tiro che il portiere respinge di piede.

Nella ripresa la squadra di mister Bucchi si presenta con un piglio diverso ed al 14' potrebbe andare in vantaggio con Moreo ma Gigliotti sventa il pericolo in scivolata. Prescindendo dalle occasioni nel corso della gara si puo' dire che il caldo è stato protagonista facendo aumentare la stanchezza tanto da far diminuire le occasioni. Nel Crotone esordisce Maxi Lopez che impegna subito Brignoli ma, nonostante questo, la gara finisce in parità dove il Crotone, forse, puo' veramente recriminare. Nell'ultimo minuto di recupero La Gumina sbaglia clamorosamente un gol che avrebbe consentito all'Empoli di vincere nonostnate tutto l'andamento della gara.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta (21'st Mustacchio); Messias (1' st Vido), Simy (32'st Maxi Lopez). In panchina: Figliuzzi, Festa, Bellodi, Crociata, Itrak, Gomelt, Evan's, Rutten, Panza. Allenatore: Stroppa

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Maietta, Antonelli (9' st Balkovec); Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi (14'st Frattesi); La Gumina, Moreo (30'st Mancuso). In panchina: Perucchini, Provedel, Nikolaou, Bajrami, Fantacci, Piscopo, Merola, Ricci, Pirrello. Allenatore: Bucchi

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Note: Spettatori paganti 6212, incasso di 38.073 euro, abbonati 4287, quota di 28.378 euro.

Ammoniti Dezi, Molina, Bucchi, Angoli 14-2 per il Crotone.

Recupero: 1'; 4'