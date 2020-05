Croce Rossa Italiana, la bandiera in Comune a Empoli

Consegnata al vicesindaco Fabio Barsottini in occasione della giornata mondiale dell’organizzazione internazionale di soccorso. Il ringraziamento dell’amministrazione

EMPOLI – La bandiera della Croce Rossa Italiana nel municipio di Empoli in occasione della giornata mondiale dell’organizzazione internazionale di soccorso. L’iniziativa avviene oggi, venerdì 8 maggio 2020, data di nascita del fondatore ginevrino Henry Dunant, nel 1828.

I volontari del comitato empolese hanno consegnato la storica bandiera con la croce rossa su sfondo bianco al vicesindaco Fabio Barsottini durante un incontro presso la sede di Via Arnolfo di Cambio 60 e poi anche in palazzo comunale.

Un evento importante che ogni anno ricorda non solo l’impegno di milioni di volontari ma anche la nascita di Henry Dunant, colui che nel lontano 1859, trovandosi su un campo di battaglia a Solferino, rimase fortemente impressionato dai feriti e decise di organizzare attività di assistenza – per lo più grazie all’aiuto delle donne del luogo – prestando soccorso a tutti coloro che ne avevano bisogno senza fare distinzione alcuna.

Il colore della divisa, da quel giorno, per i soccorritori non ha più avuto importanza e, proprio su queste basi, poco dopo è nata la Croce Rossa, l’associazione umanitaria più grande del mondo.

La Croce Rossa è presente a Empoli dal 2010 con i suoi volontari. Dopo aver avuto una sede alla stazione dal 2017 ha inaugurato una moderna centrale operativa in Via di Cambio. Oggi conta oltre 200 volontari attivi a Empoli.

Il consiglio direttivo è composto dal presidente Paolo Cioni, dal vice presidente Andrea Vincelle, quindi i consiglieri Daniela Domenica Mallardi, Daniele Infurna e la consigliere giovane Maria Elena Regini. I settore di cui si occupa sono Salute, Ambulanze, Sociale, Protezione Civile, Diritto internazionale umanitario, Fiovani e Sviluppo.

«Un giorno importante per la Croce Rossa Italiana, che ricorre in un momento storico particolare, in cui il volontariato empolese ha dimostrato tutto il suo valore. Il comitato empolese di Croce Rossa Italiana, insieme alle altre associazioni del territorio, si è dimostrato indispensabile per fronteggiare la crisi che stiamo attraversando. Quindi grazie ancora a tutti i volontari di Croce Rossa Italiana e auguri per questo giorno speciale» – ha detto il vicesindaco Fabio Barsottini.