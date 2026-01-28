Crisi industriali, a Firenze incontro Giani-Fim-Fiom-Uilm

Firenze, 28-1-2026 - Domani giovedì 29 gennaio a Firenze presso la sede della Regione in via di Novoli 26 è in programma un incontro tra il presidente Eugenio Giani e i segretari generali FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL Toscana Flavia Capilli, Daniele Calosi e Vincenzo Renda.

L’incontro con Giani è stato chiesto da Fim-Fiom-Uilm regionali per fare il punto sulle principali crisi industriali che interessano il territorio toscano, a partire dal settore metalmeccanico. Particolare attenzione viene richiamata sulla situazione del polo siderurgico di Piombino, dove permangono gravi difficoltà ma anche prospettive concrete di reindustrializzazione legate al progetto Metinvest e al processo di acquisizione di Liberty Magona. A queste si aggiungono le crisi diffuse nel settore dell’automotive e della componentistica, aggravate dalla cosiddetta “green austerity”, dal rischio dei dazi internazionali e dal disimpegno di alcune imprese che stanno spostando le produzioni verso comparti più redditizi.

Ulteriori elementi di preoccupazione riguardano il settore della moda e l’intera filiera collegata, che continua a perdere occupazione, così come le criticità del sistema degli appalti e dell’indotto connesse alla riconversione annunciata di ENI in bioraffineria.