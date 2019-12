Cremonese vs Empoli 1- 0 Empoli fuori dalla Coppa Italia

ogliopo.laprovinciacr.it

​La Cremonese passa il turno e giocherà contro la Lazio negli ottavi di finale.

Gli uomini di Baroni riescono ad eliminare un Empoli già in crisi, con Muzzi ancora a secco di vittorie da quando è alla guida dell'Empoli. Decide la gara un gol di Claiton nel primo tempo.

La gara

La Cremonese si impone da subito controllando la gara e seminando scompiglio nella difesa azzurra con Soddimo e Ceravolo. Provedel, nonostante riesca a difendere la sua porta, deve arrendersi al 32' sul tocco sottomisura di Caliton sul filo del fuorigioco, che riesce di tacco a corregere una conclusione da fuori area dell'ex Castagnetti.

Nella ripresa la Cremonese continua ad attaccare sfiorando il raddoppio con Palombi, che colpisce il palo da fuori area. L'Empoli si rivela poco presente in zona - gol con Frattesi che impensierisce la difesa dei padroni di casa con un tiro andato a finire sopra la traversa, oltre a qualche iniziativa di Mancuso. Nonostante questi spunti in avanti dell'Empoli il fortino grigiorosso riesce a tenere tanto da conquistare il pass per gli ottavi il cui prossimo avversario sarà la Lazio detentrice della Coppa Italia.

CREMONESE (3-5-2): Volpe; Claiton, Bianchetti (46′ Migliore), Caracciolo, Mogos, Arini, Castagnetti Soddimo (68′ Valzania), Renzetti, Ceravolo (84′ Ciofani), Palombi. A disposizione: Ravaglia, Agazzi, Bignami, Cella, Girelli, Zortea, Migliore, Valzania, Gustafson, Piccolo, Ciofani, Spini. Allenatore: Baroni

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Nikolaou, Pirrello; Frattesi (79′ Ricci), Bajrami, Laribi, Fantacci, Balkovec (62′ Bandinelli); Mancuso, Piscopo (70′ Merola). A disposizione: Brignoli, Perucchini; La Gumina, Belardinelli, Bandinelli, Merola, Cannavò, Ricci, Matteucci, Viti Allenatore: Muzzi

GOL: 35′ Claiton (C)

AMMONIZIONI: Claiton, Castagnetti (C), Nikolaou (E)

ESPULSIONI: nessuno

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Giovanni Zini