Crack per 10 euro alla fermata della tramvia: pusher denunciato

Firenze: Polizia Municipale in azione contro lo spaccio di droga. Durante un appostamento gli agenti hanno assistito in diretta allo scambio tra spacciatore e cliente

Ancora un intervento della Polizia Municipale contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sabato pomeriggio la Squadra Antidroga del Reparto Antidegrado ha effettuato un appostamento mirato in via Alamanni assistendo in diretta all’incontro, nei pressi della fermata tranviaria, tra spacciatore e cliente. Il primo ha venduto al secondo una dose di crack (0,35 grammi) per 10 euro. Il cliente, un tunisino di 48 anni, è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti, mentre per il pusher (30enne senegalese, già noto alle forze dell’ordine) è scattata la denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti. Droga e denaro frutto della vendita sono stati sequestrati.