Cozze, cresce l'allevamento in Toscana

Toscana, ambiente e allevamenti marini

Trecentossenta ettari di superficie marina nel golfo di Follonica ospitano il progetto sviluppato dal Centro di Sviluppo Ittico Toscano e finanziato anche dalla Regione, che intende così sviluppare le produzioni tipiche del territorio e sostenere il lavoro e l'imprenditoria locale.

Quarantotto travi di allevamento ancorate al fondale marino nelle acque di Piombino per una lunghezza di settantadue chilometri permettono di coltivare cozze che restano in un mare pulito e controllato per oltre quattordici mesi prima di essere raccolte, selezionate e confezionate direttamente sulle barche.

Il progetto verrà completato con la realizzazione in terraferma dello stabilimento di trasformazione del prodotto ittico.