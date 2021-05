Covid, Toscana Zona Bianca da quando?

Quota 50, quella da Zona Bianca Covid, si avvicina costantemente in Toscana anche se ancora un po' manca. I nuovi casi settimanali ogni 100.000 persone in Toscana oggi lunedì 24 maggio sono in media 70,01 mentre lunedì 17 maggio erano in media 92,62.

Vedendo giorno per giorno assistiamo a una diminuzione assolutamente graduale: lunedì 17 maggio il valore era 92,62, martedì 18 maggio 90.64, mercoledì 19 maggio 86,54, giovedì 20 maggio 84,15, venerdì 21 maggio 80,51, sabato 22 maggio 76,97, ieri domenica 23 maggio 73,68 e oggi lunedì 24 maggio 70,01.

Se l'andamento continua a questo ritmo, entro una settimana - massimo dieci giorni - la Toscana avrà un parametro da Zona Bianca. Una volta raggiunto questo valore, andrà mantenuto per tre settimane e poi la regione potrà entrare in Zona Bianca che si avvicina alla normalità perché ad esempio cade il coprifuoco per adesso fissato alle 23.

In ogni caso, dal 7 giugno il coprifuoco potrebbe essere spostato alle ore 24, per poi sparire definitivamente in tutta Italia, a patto che i dati dei contagi lo permettano, dal 21 giugno.

Un piccolo riassunto può essere utile.

COPRIFUOCO - Il coprifuoco in Italia è stato spostato, dal 19 maggio, alle 23. Dal 7 giugno il coprifuoco potrebbe essere spostato alle ore 24, per poi sparire definitivamente, a patto che i dati dei contagi lo permettano, dal 21 giugno.

RISTORANTI E BAR - Dal 1 giugno nei bar si potrà consumare di nuovo al bancone (anche al chiuso) dalle 5 del mattino alle 18. Dopo questo orario si potrà consumare solo con il servizio ai tavoli esterni e resterà in vigore l'asporto. Dalla stessa data si dovrebbe tornare a mangiare anche nelle sale interne dei ristoranti, sia a pranzo che a cena.

FESTE E RICEVIMENTI - Dal 15 giugno potranno riprendere anche feste e ricevimenti di matrimoni, battesimi, lauree. Per partecipare sarà necessario presentare il pass che attesti di essere stati vaccinati, di essere guariti dal Covid recentemente (e quindi di essere ancora immuni) o di aver effettuato un tampone anti-coronavirus risultato negativo.

EVENTI SPORTIVI ALL'APERTO - Ok al pubblico dal 1 giugno per gli eventi sportivi all'aperto. La presenza di pubblico è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive dal 1 giugno all'aperto e dal 1 luglio al chiuso, nei limiti già fissati (capienza non superiore al 25 per cento di quella massima e comunque non superiore a mille persone all'aperto e 500 al chiuso), e non più limitatamente alle competizioni di interesse nazionale.

PALESTRE E PISCINE AL CHIUSO - Il decreto in vigore prevede la riapertura delle palestre dal 1 giugno. La proposta del governo è di anticipare il via libera alle palestre già dal 24 maggio. Piscine al chiuso e centri benessere, invece, potrebbero riaprire dal 1 luglio.

CENTRI COMMERCIALI - Dal weekend del 22 e del 23 maggio si può tornare a fare shopping nei mercati e nei negozi che si trovano all'interno di queste strutture.

DISCOTECHE - Per adesso le attività di sale da ballo, discoteche e simili, all'aperto o al chiuso, resteranno ancora sospese, senza una data di riapertura.