Covid: Toscana prospettiva Arancione fino al lockdown di Pasqua

Oggi venerdì 26 marzo il responso sui Colori Covid delle Regioni italiane per i giorni che vanno da lunedì 29 marzo a venerdì 2 aprile perché poi nei giorni 3-4-5 aprile (sabato, domenica e lunedì di Pasqua) in tutta Italia ci sarà il lockdown generale, tutti Rossi insomma.

In Toscana l'indice Rt oscilla tra 1,09 e 1,10 mentre il valore dell'incidenza regionale è 247,8 casi settimanali ogni 100mila abitanti: valori che pongono la nostra regione ancora all'interno di un quadro Arancione, perché sono entrambi inferiori alle soglie critiche, rispettivamente, di 1,25 per l'Rt e 250 per quanto riguarda l'incidenza.

"I numeri sul contagio - analizza il consigliere regionale Gianni Anselmi - secondo me cominciano a confortare, naturalmente detto con prudenza. In Toscana nell’ultima settimana si sono contati 9.150 nuovi casi, 247,80 ogni 100.000 abitanti. La settimana precedente erano stati 9.076, 245,79 ogni 100.000.L’incremento è di soli 74 casi il che segnala che forse siamo a un picco, che ci auguriamo preceda una discesa anche favorita, oltre che dall’estendersi dell’immunità e della vaccinazione, dall’aumento graduale delle temperature".

Proseguono intanto le polemiche sui vaccini, specialmente quelli per gli Over 80, una situazione che sta mettendo in difficoltà migliaia di famiglie toscane, alle prese tra l'altro con una modalità di prenotazione non elementare, e in imbarazzo la giunta Giani. Vedremo se nei prossimi giorni il quadro, oggettivamente problematico, migliorerà.