Covid Toscana, pare un po' meglio: 824 nuovi casi con tasso 9,1%

Il presidente Giani anticipa alcuni dati di oggi martedì 23 febbraio. Ieri i nuovi positivi erano stati 911 (con tasso 14,3%), domenica 968, sabato 953

I nuovi casi registrati in Toscana sono 824 su 19.725 test di cui 11.389 tamponi molecolari e 8.336 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,18% (9,1% sulle prime diagnosi).

Lo anticipa il presidente della Toscana Eugenio Giani che aggiunge: "Grazie alle donne e agli uomini del nostro sistema sanitario regionale, da un anno ogni giorno in prima linea per tutelare la salute di tutti noi, alcuni sacrificando la propria per salvare le vite degli altri con dedizione e spirito di servizio. Manteniamo alta la guardia, la diffusione del contagio dipende dalle nostre azioni".

Ieri lunedì 22 c'erano stati 911 nuovi casi con un tasso di positività del 14,3%.

Domenica 21 febbraio i positivi erano stati 968

sabato 20 febbraio 953

venerdì 19 febbraio 924

giovedì 18 febbraio 956

mercoledì 17 febbraio 773

martedì 16 febbraio 444