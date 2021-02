Covid Toscana, 727 nuovi casi e orizzonte Arancione

Giani anticipa il dato principale di oggi 12 febbraio. Il nuovo colore partirà domenica 14 febbraio?

I nuovi casi registrati in Toscana sono 727 su 19.158 test di cui 11.544 tamponi molecolari e 7.614 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,79% (7,6% sulle prime diagnosi).

Lo anticipa Eugenio Giani, presidente della Regione, che aggiunge: "In Toscana non ci vaccineremo nei tendoni, ma abbiamo puntato sul riutilizzo di strutture già esistenti, più stabili e meno costose per tutta la comunità. Anche al Centro regionale Pegaso sono partite le vaccinazioni".

Oggi la Toscana come le altre regioni italiane saprà il suo colore Covid ed è assai probabile che dopo cinque settimane di Giallo tocchi l'Arancione perché il valore dell'Rt è risultato oltre l'1. Orizzonte Arancione, insomma, per la Toscana mentre resta un piccolo dubbio per quanto riguarda la partenza del colore che dovrebbe essere domenica 14 febbraio, San Valentino. Sarebbe un duro colpo per molti ristoratori che già avevano prenotazioni di coppie che volevano festeggiare la Festa degli innamorati nei loro locali.