Covid Toscana 25 gennaio, 422 nuovi casi

Il presidente Giani anticipa i dati su 6.922 test e ringrazia gli operatori sanitari

I nuovi casi registrati in Toscana sono 422 su 6.922 test di cui 5.913 tamponi molecolari e 1.009 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,10%.

L'anticipazione sul bollettino regionale è del presidente toscano Eugenio Giani che coglie l'occasione per ringraziare tutti gli operatori sanitari della nostra regione: "Maurizio è soccorritore del 118 da 30 anni e in questi giorni ha prenotato il vaccino sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/. Grazie a tutte le donne e gli uomini del sistema sanitario che ogni giorno si impegnano per tutti noi".