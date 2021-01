Covid Toscana 23 gennaio: i nuovi positivi sono 520

I primi dati in attesa del bollettino

I nuovi casi registrati in Toscana sono 520 su 15.040 test di cui 10.008 tamponi molecolari e 5.032 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,46%.

Ne dà notizia il presidente della Toscana Eugenio Giani, anticipando alcuni dei dati che saranno resi noti nel bollettino regionale del 23 gennaio.

Lo stesso Giani aggiunge: "All’Ospedale di Livorno spunta una stella per ogni nuovo nato e il soffitto del reparto maternità diventa così un cielo di speranza per tutti noi. Continuiamo a impegnarci per limitare sempre di più i contagi, coraggio Toscana!.