Covid: tamponi al Galluzzo, lunghe code nel pomeriggio in viale Tanini

Servizio offerto nei week end dalla Misericordia in convenzione Asl. Come prenotare

FOTOGRAFIE. La Misericordia del Galluzzo da qualche giorno effettua i tamponi per il CoViD-19 in convenzione Asl nei week end. Tanta gente in coda oggi pomeriggio domenica 8 novembre.

Come informa la Misericordia, la postazione Drive-Through è attiva il sabato dalle 13 alle 17 e la domenica dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 in Viale Tanini.

Per prenotare il tampone è necessario andare sul sito https://prenotatampone.sanita.toscana.it/ e inserire il codice di ricetta elettronica.

Il referto del test molecolare potrà essere ritirato in modalità digitale, anche da casa, accedendo al fascicolo sanitario elettronico https://fascicolosanitario.regione.toscana.it con la tessera sanitaria, con SPID o con carta identità elettronica, ma anche dal recente portale dedicato https://fascicolosanitario.regione.toscana.it

Possibile chiedere il referto anche al proprio medico curante o pediatra.