Covid: incidenza media sotto quota 50 ogni 100mila abitanti

I nuovi casi Covid registrati in Toscana oggi, lunedì 31 maggio, sono 147 su 6.775 test di cui 5.373 tamponi molecolari e 1.402 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,17% (5,7% sulle prime diagnosi).

I vaccini attualmente somministrati sono 2.108.862.

L'anticipazione è del presidente della Toscana Eugenio Giani, che aggiunge: "L’incidenza media è scesa sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti, continuiamo a mantenere la prudenza". Il dato è 46,43. Un dato, questo sotto i 50, che se mantenuto per tre settimane porta alla Zona Bianca ma in realtà già da domani cambiano molte cose in prospettiva aperture. Ad esempio proprio dal 1 giugno si potrà tornare a fare colazione al bancone dei bar e si potrà tornare a mangiare anche al chiuso nei ristoranti.