Covid, dal 25 gennaio le richieste di ristoro per abbonamenti Tpl non fruiti

La domanda per novembre e dicembre 2020 dovrà essere fatta online, tramite i siti internet delle aziende di trasporto

A partire dal 25 gennaio 2021 sarà possibile richiedere alle aziende di trasporto pubblico che aderiscono a One Scarl, il ristoro degli abbonamenti ai bus non fruiti nei mesi di novembre e dicembre 2020 a causa dell’emergenza Covid ed acquistati entro il 3 novembre scorso.

Questa forma compensativa, sollecitata dall'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli con lettere ai gestori del servizio di trasporto pubblico in Toscana, è stata confermata a seguito di un incontro tra One e la Regione che si è tenuto lo scorso martedì, 12 gennaio.

Le aziende di trasporto – così come già comunicato da One tramite i propri canali di informazione - attiveranno le procedure di rimborso dal 25 gennaio. La richiesta di ristoro dovrà essere fatta online, tramite i siti internet delle aziende di trasporto.

Hanno diritto al ristoro anche i beneficiari del primo ristoro che hanno ottenuto la proroga del loro titolo di viaggio per i mesi di novembre e dicembre 2020.

Gli utenti abbonati ai servizi di trasporto pubblico locale sono invitati a conservare i propri titoli di viaggio.