La decisione è stata annunciata oggi dal sindaco Dario Nardella

Viste le restrizioni istituite dall’ultimo DPCM dal 1° novembre sarà sospeso l’obbligo di spostare l’auto e gli altri veicoli in occasione della pulizia della strada. La decisione, annunciata oggi dal sindaco Dario Nardella, risponde alle raccomandazioni di limitare gli spostamenti contenuti nello stesso DPCM e al tempo stesso venire incontro alle eventuali problematiche di chi è in quarantena o in autoisolamento.