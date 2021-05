Covid, 245 nuovi casi in Toscana

I nuovi casi registrati in Toscana oggi lunedì 24 maggio sono 245 su 8.558 test di cui 6.851 tamponi molecolari e 1.707 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,86% (7,5% sulle prime diagnosi).

I vaccini attualmente somministrati sono 1.886.819.

Ne dà notizia il presidente toscano Eugenio Giani.

Centinaia di persone si sono recate ieri nei centri vaccinali per l’open day over 60. Oggi per l’ASL Centro continua nei seguenti hub e orari:

Prato-Pellegrinaio 100 dosi, fascia oraria 13-20

Grassina 300 dosi disponibili, fascia oraria 10-20

Montecatini 100 dosi, fascia oraria 11-21

Empoli Sesa 100 dosi, fascia oraria 16-21