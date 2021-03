Covid 19: sulle vaccinazioni il Pd chiede alla Giunta Regionale di accellerare

Atto approvato in commissione Politiche sociali e della salute chiede di vaccinare al Mandela anche gli over 80. Armentano e Innocenti: “Condividiamo e rilanciamo proposta del sindaco”

Sono 355.609 le somministrazioni di vaccino anti-covid 19 effettuate in Toscana alle ore 17 di oggi, venerdì 5 marzo. Di queste, 258.507 sono prime somministrazioni e 97.102 i richiami. Su una popolazione (dati Istat) di 3.692.555 abitanti, significa che hanno ricevuto almeno una dose il 9,63 per cento dei toscani, mentre il 2,62 per cento ha completato la vaccinazione.

Per quanto riguarda gli over 80 (sono 320.589 in Toscana, sempre dati Istat), 7.577 ospiti di Rsa e Rsd hanno ricevuto almeno una somministrazione e 6.700 anche il richiamo. Tra gli altri ultraottentenni, in carico ai medici di medicina generale, il totale delle prime somministrazioni è pari 28.615, mentre 3 sono i richiami.

Per il totale dei pazienti di Rsa e Rsd il totale delle somministrazioni è di 27.829: 15.384 prime somministrazioni e 12.445 richiami. Sono iniziate ieri le somministrazioni ai soggetti estremamente fragili: 1054 le prime vaccinazioni effettuate.

Effettuare le vaccinazioni agli over 80 autonomi e attivi non esclusivamente presso gli ambulatori dei medici di medicina generale ma anche al Nelson Mandela Forum, hub preposto, per accelerare la campagna. Impiegare, all’arrivo delle dosi, tutti i medici disponibili per poter effettuare le vaccinazioni all’interno del Mandela. Obiettivi che chiede una risoluzione Pd alla Regione Toscana, approvata oggi dalla commissione Politiche sociali e della salute, nel solco di quanto proposto oggi dal sindaco Nardella.

“Riteniamo che tutto ciò che possa servire a far procedere speditamente la campagna vaccinale vada messo in campo, compreso quindi affiancare ai medici di medicina generale gli hub già preposti per accelerare con gli over 80 autonomi. – fa presente il capogruppo Pd Nicola Armentano – Non solo quindi condividiamo l’appello del sindaco Nardella ma con questo atto puntiamo a rafforzare ancor di più questa volontà. Il Mandela Forum si è rivelato efficace e organizzato in modo eccellente, hub come questo garantiscono anche un alto livello di sicurezza data l’ampiezza degli spazi. Confidiamo quindi che si faccia presto e bene, utilizzando tutte le risorse in campo”.

“Sono soddisfatta della proposta del sindaco, che va nella direzione indicata da questo atto oggi approvato in commissione. – sottolinea Alessandra Innocenti, consigliera Pd e prima firmataria della risoluzione – Il Mandela è un vero e proprio fiore all’occhiello, siamo orgogliosi di avere un luogo così all’avanguardia a disposizione e per questo riteniamo possa essere strategico per andare avanti velocemente nella campagna vaccinale per la popolazione più anziana. Auspichiamo anche che grazie a questo luogo così ben organizzato sia possibile procedere speditamente con la vaccinazione e presto includere anche categorie di lavoratori più a rischio, più a contatto con le persone fragili, come indichiamo nella risoluzione”.