Covid-19, il messaggio d'amore di Commisso jr all'Italia e a Firenze

In tempo di Coronavirus, bellissimo post social del figlio del presidente della Fiorentina, che vive qua dal settembre 2019 e in questo momento lotta assieme a tutti gli altri italiani

C'è un bellissimo post social di Giuseppe Commisso, figlio del presidente della Fiorentina Rocco Commisso: mentre il suo babbo e la sua mamma Catherine vivono per lo più negli States, lui ha scelto l'Italia. Vive a Firenze dal settembre 2019 e in questo momento di emergenza sanitaria da Coronavirus, lotta assieme a tutti gli altri italiani.

In questo momento la Fiorentina è in isolamento, sono quattro i casi di positività: Vlahovic, Pezzella, Cutrone e il fisioterapista Dainelli. A tutti loro è andato l'incoraggiamento personale del figlio del presidente che poi stanotte ha pubblicato questo post che è un vero e proprio messaggio di amore per l'Italia e Firenze:

I am with you #Italy all the way! Since September 2019, I have been living in Florence and now I am in self quarantine here! I stayed here to be with the people of @ACFFiorentina, Florence and Italy! Many years ago, I became an Italian 🇮🇹 Citizen with my birth name “Giuseppe”. One important reason to do this was because it was my dream to one day live in Italy. I love ❤️ Italy! I am here with you!

I am healthy. We will fight this #Virus 🦠 together and we will overcome it! 💪🏻💪🏻💪🏻

Sono con te #Italia fino in fondo! Da settembre 2019 vivo a Firenze e ora sono in auto quarantena qui! Sono rimasto qui per stare con la gente di @ACFFiorentina, Firenze e Italia! Molti anni fa, sono diventato cittadino italiano 🇮🇹 con il mio nome di nascita "Giuseppe". Un motivo importante per farlo è stato perché era il mio sogno vivere in Italia. Amo ❤️ Italia! Sono qui con te!

Sono in salute. Combatteremo questo #virus 🦠 insieme e lo supereremo!

Rocco Commisso e la moglie Catherine nei giorni scorsi avevano subito inviato un messaggio di conforto, questo:

"In questi giorni mia moglie Catherine ed io seguiamo ogni attimo, anche se siamo qui in America, la situazione in Italia con grande preoccupazione. Il nostro pensiero oltre che a tutti i cittadini italiani, è in particolare per Firenze, per la Famiglia Viola, i tifosi, i dipendenti, i giocatori e per nostro figlio Giuseppe. Tutti stanno cambiando il loro modo di vivere per combattere e sconfiggere questo terribile nemico. Occorre seguire le regole che sono state indicate in maniera seria e con grande attenzione.

Siamo al vostro fianco anche in questa partita, è fondamentale rimanere tutti uniti. Forza ragazzi e Forza Famiglia Viola!!"