Covid-19 e buoni spesa: come funziona a Fiesole

Ecco i criteri per ripartire i 74.688 euro arrivati al Comune

La Giunta comunale di Fiesole ha deliberato i criteri e le modalità per l’erogazione dei buoni spesa previsti dalla Protezione Civile a favore di persone e famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid19. Complessivamente il Comune ha ricevuto un contributo di 74.688 euro.

I DESTINATARI

Il buono viene assegnato a soggetti indicati dai servizi sociali nonchè ai cittadini residenti che presentino domanda e posseggano, considerato complessivamente il nucleo familiare, almeno uno dei seguenti requisiti:

perdita del lavoro in conseguenza dell’emergenza;

cassa integrazione o similari, disoccupati anche se con NASPI, con altri familiari che hanno avuto una forte riduzione del reddito;

partite IVA e piccoli imprenditori, professionisti che hanno drasticamente ridotto il volume d’affari;

lavori intermittenti e stagionali che hanno avuto drastiche riduzioni nelle chiamate.

Inoltre, per fare richiesta occorre dichiarare di avere una disponibilità mobiliare complessiva per tutti i componenti del nucleo familiare inferiore a 5.000 euro (per 1 o 2 persone); 7.500 euro (per 3 o 4 persone); 10.000 euro (oltre le 5 persone).

Sono esclusi i nuclei dove almeno uno dei componenti possiede un reddito valutato adeguato per il sostentamento del nucleo e i percettori di forme di sostegno pubblico di importo mensile superiore ai 500 euro/mese (per 1-2 persone), 700 euro/mese (per 3-4 persone), 850 oltre le 5 persone.

COME SI FA DOMANDA DEI BUONI SPESA

Per fare domanda, bisogna compilare un’autocertificazione scaricabile dal sito internet del Comune. Le domande vanno inviate ai Servizi Sociali del Comune di Fiesole:

- per email: ufficiopolitichesociali@comune.fiesole.fi.it

- prendendo appuntamento telefonico allo 055 5961314.

Le domande ricevute vengono verificate in tempi rapidi.

L’IMPORTO DEI BUONI

Il buono spesa è concesso una tantum ed è commisurato alla composizione del nucleo familiare.

Persone singole: 150 euro

Nuclei di due persone: 250 euro

Nuclei da 3 a 4 persone: 350 euro

Nuclei con 5 persone o più: 450 euro

PER COSA POSSONO ESSERE USATI

I buoni possono essere spesi per l’acquisto di generi di prima necessità, ovvero: prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale (compresi pannolini, pannoloni, assorbenti igienici) e prodotti per l’igiene della casa, farmaci. Sono esclusi alcolici e tabacchi.

DOVE SI USANO I BUONI SPESA

Il Comune ha pubblicato una manifestazione di interesse che i negozi del territorio potranno inoltrare per aderire al progetto.

A seguito di questa, gli esercizi commerciali convenzionati aderenti saranno pubblicati sul sito Internet del Comune.

Chi fa richiesta indica nella domanda i negozi di cui intende avvalersi.