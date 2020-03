Covid-19: dal Governo misure speciali per contenere l'emergenza

Il potenziamento degli ospedali per offrire ai cittadini la migliore assistenza contro il coronavirus

Le misure adottate ieri in Consiglio dei Ministri tendono a rafforzare il sistema sanitario nazionale con l'assunzione di personale e la rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende prevedendo anche l'incremento delle ore della specialistica ambulatoriale. Tra gli altri provvedimenti viene prevista l'istituzione di aree sanitarie temporanee e l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia, con la semplificazione dell'acquisto di dispositivi medici.

"L'ultimo decreto del governo ci da' veramente una mano: assumere medici e infermieri, trovare alberghi da trasformare in luoghi di assistenza domiciliare collettiva, accelerare le procedure per l'acquisto di materiale, pagare meglio gli straordinari". Lo scrive su Facebook il presidente della Toscana Enrico Rossi. "Oggi stesso- assicura Rossi- recepiremo in Toscana queste opportunita' su cui gia' abbiamo lavorato nei giorni scorsi".