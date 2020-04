Covid-19: 10 decessi in provincia di Firenze

L'aggiornamento nei territori dell’Ausl Toscana Centro e della nord ovest

Firenze- Sono 75 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano 10 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro (tutti in provincia di Firenze). Di seguito i dettagli dei nuovi casi positivi suddivisi per provincia e zona empolese.

51 casi in provincia di Firenze, di cui 4 nella zona empolese

Bagno a Ripoli: 2

Campi Bisenzio: 3

Fiesole: 1

Figline e Incisa:1

Firenze: 22

Firenzuola: 1

Greve in Chianti: 1

Impruneta: 2

Pelago: 2

Pontassieve: 3

Reggello: 2

Rufina: 2

San Godenzo: 2

Scandicci: 2

Vaglia: 1

4 casi nella zona empolese

Certaldo: 1

Empoli: 2

Montelupo fiorentino: 1

5 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto: 1

Fauglia: 1

Pisa: 2

Ponsacco: 1

7 casi in provincia di Prato

Prato: 7

9 casi in provincia di Pistoia

Chiesina Uzzanese: 1

Massa e Cozzile: 1

Monsummano Terme: 2

Pieve a Nievole: 2

Pistoia: 2

Quarrata: 1

3 casi fuori provincia

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest intanto continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 420 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 761 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 1181 guariti. Questi, inoltre, i decessi che sono verificati tra ieri ed oggi sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest:

donna di 71 anni di Viareggio; uomo di 92 anni di Viareggio.

Si ribadisce anche che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone che avevano già patologie concomitanti. Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, a ieri (24 aprile) erano in totale - negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest - 193 di cui 42 in Terapia intensiva.