Cosenza vs Empoli 1-0. Annullato un gol all'Empoli regolarissimo

​ll Cosenza è riuscito a battere l'Empoli per 1-0 con la rete di Báez al 12° minuto, grazie all' assist di Rivière

Il Cosenza è stato schierato in campo con un 3-4-3 riuscendo a bloccare gli sforzi offensivi dell'Empoli. Mister Muzzi ha risposto con 4-1-2-1-2 non riuscendo però ad arginare le velleità iniziali del Cosenza.La squadra di Braglia ha proprio dato l’impressione di poter far male in ogni momento anche se di fatto però le conclusioni del Cosenza sono state poche e per niente impeccabili . Sul fronte Empoli gli azzurri hanno attaccato ma non riuscendo ad approfittare degli spazi concessi dagli avversari, ma anche qui sono stati decisivi gli errori nell’inquadrare lo specchio della porta.

Nel secondo tempo ed, in particolar modo nella fase finale, l'Empoli ha cercato in tutti i modi di trovare il pareggio tanto da averlo trovato, con un potente tiro di Ricci, che si è schiantato sul legno per poi finire nettamente dentro, anche se l'assistente di gara ha decretato che la palla non era entrata in rete tanto che c'è da chiedersi quali scherzi a volte possono fare gli occhi per rendere distorta o poco chiara un'immagine. Questo non è dato a sapersi.

L'Empoli ha giocato la maggior parte del secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Karim Laribi per doppia ammonizione al minuto 80.

L'Empoli affrontera' domenica 29 dicembre il Livorno, una vera e propria sfida salvezza, ultima gara del girone di andata del campionato di serie B.

Franca Ciari

Cosenza (3-4-3 ): P.Perina, R.Idda, M.Legittimo, S.Monaco, A.Corsi (Cap.), J.Broh, M.Bruccini, T.D'Orazio, E.Rivière, J.Báez, Z.Machach. All: Piero Braglia

A disposizione: N.Pierini, M.Trovato, A.Lazaar, D.Sciaudone, U.Saracco, R.Schiavi, Aníbal, L.Greco, L.Bittante, G.Litteri.

Cambi: N.Pierini <-> Z.Machach (65'), L.Bittante <-> A.Corsi (78'), A.Araújo Capela <-> S.Monaco (85')

Empoli (4-1-2-1-2 ): A.Brignoli, F.Veseli (Cap.), S.Romagnoli, R.Pirrello, D.Nikolaou, T.Fantacci, S.Ricci, D.Frattesi, N.Bajrami, L.Mancuso, A.La Gumina. All: Roberto Muzzi

A disposizione: F.Donati, K.Cannavò, J.Dezi, E.Matteucci, K.Piscopo, I.Provedel, F.Perucchini, L.Stulac, D.Merola, K.Laribi.

Cambi: J.Dezi <-> D.Frattesi (43'), K.Laribi <-> T.Fantacci (68'), L.Stulac <-> N.Bajrami (78')

Reti: 12' Báez.

Ammonizioni: M.Bruccini, S.Monaco, T.D'Orazio, A.La Gumina, R.Pirrello, K.Laribi

Espulsioni: Laribi (80°)

Stadio: San Vito Gigi Marulla