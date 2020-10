Cosa dobbiamo sapere a proposito della malattia provocata dal nuovo Coronavirus?

Venerdì 23 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso il Demidoff Country Resort convegno organizzato dall'Amministrazione del Comune di Vaglia per informare la popolazione sulla pandemia

L'Amministrazione del Comune di Vaglia, in collaborazione con il Country Hotel Demidoff, ha deciso di organizzare un evento a carattere scientifico per informare la popolazione del nostro e di altri comuni sulla pandemia da Coronavirus, con la quale stiamo faticosamente imparando a convivere e dalla quale dobbiamo imparare a difenderci al meglio delle nostre possibilità. Nel corso dell'evento, esperti di provata fama internazionale e di grande esperienza nello studio del Coronavirus e nella gestione della malattia da esso provocata, cercheranno di spiegare ai partecipanti, con parole chiare e semplici, quanto serve per contrastare la pandemia con successo.

Conoscere "il nemico" è un'arma fondamentale per migliorare la nostra capacità di proteggerci assumendo uno stile di vita responsabile e, allo stesso tempo, continuare a vivere in maniera appagante nonostante le innegabili difficoltà che la pandemia ci impone.



VENERDI' 23 OTTOBRE 2020 al Demidoff Country Resort, via della Lupaia 1566, Pratolino (Vaglia)

Ore 17:00

Prof. Gian Maria Rossolini, Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica, Università di Firenze

Cos'è il Coronavirus, come si diffonde e come si trasmette.



Ore 17:40

Prof. Alessandro Bartoloni, Direttore SOD Malattie Infettive e Tropicali - AOU Careggi

La malattia da Coronavirus: come si previene e come si cura.



Ore 18:20

Prof. Federico Lavorini, Direttore SOD Malattie dell'Apparato Respiratorio - AOU Careggi

La malattia da Coronavirus: come si manifesta.



INGRESSO GRATUITO (secondo normativa anti Covid)