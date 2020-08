Cortona si prepara all’Antiquaria con ottimi numeri

Questa edizione al Centro Convegni Sant’Agostino, a causa delle norme Covid-19

Cortona si conferma centro turistico d’eccellenza. Gli indicatori relativi al turismo sono positivi e le attività produttive sono soddisfatte della ripartenza della città. Nelle piazze, in Via Nazionale e in tutto il centro, già da alcuni giorni si registra la presenza di numerosi turisti.

Nonostante alcuni eventi annullati a causa dell’emergenza sanitaria, l’Amministrazione comunale ha lavorato, e tutt’ora continua a lavorare, nell’organizzazione di manifestazioni che si possano svolgere rispettando le misure di prevenzione del contagio da Coronavirus, affinché Cortona possa continuare ad essere attrattiva per i cortonesi e per le persone che arrivano da fuori. Uno degli appuntamenti principali della cittadina etrusca, CortonAntiquaria, è stato anticipato al 15 agosto per permettere a più persone di parteciparvi. Luogo della manifestazione, come voluto dal Sindaco Luciano Meoni, dall’Assessore Francesco Attesti e da tutta la maggioranza, sarà il Centro Convegni Sant’Agostino. Il cambio di location è dovuto alle normative Covid.

Non solo Cortona città ma l’intero territorio vanta molte bellezze da scoprire e riscoprire. A questo proposito, l’Amministrazione comunale ha sposato il progetto di collaborazione con guide turistiche e naturalistiche per la promozione di tutto il territorio cortonese.

Infine, sono da sottolineare gli ottimi risultati del MAEC, nonostante il Coronavirus e la chiusura obbligata del percorso museale. I dati del 2020 sono in linea con quelli del 2019, registrando oltre 2.000 presenze nel solo mese di luglio. Inoltre, il parco archeologico ha incrementato le presenze di oltre il 15%.

“Nonostante l’emergenza sanitaria che ha costretto alla chiusura praticamente totale, siamo in netta risalita. – dichiara il Sindaco Luciano Meoni – Nel pieno rispetto dei protocolli igienico-sanitari in vigore, l’Amministrazione comunale sta lavorando per organizzare eventi per il mese di settembre”.