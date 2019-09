Corsie preferenziali, in arrivo cinque nuove telecamere

I mezzi titolari di autorizzazione sono già stati inseriti da Sas e Autostrade in lista bianca

Entrerà in funzione lunedì 9 settembre la seconda tranche di nuove telecamere su alcune corsie preferenziali in città. I dispositivi hanno infatti superato il periodo di collaudo e messa in esercizio e quindi si può procedere a sanzionare i veicoli che transitano sulla corsia senza autorizzazione rilevando le immagini del momento dell'infrazione.

Gli apparecchi sono stati collocati a tutela degli itinerari del Tpl esistenti di viale dei Mille (altezza via Marconi e via Sette Santi), via Sestese (al confine comunale e all’incrocio con via Crocetta), piazza Puccini (alle intersezioni con via Baracca e via Boccherini) e viale Don Minzoni.

La cartellonistica di avviso dell’imminente attivazione è stata collocata sulle telecamere lunedì scorso. Questi apparecchi, come quelli entrati in funzione il 9 agosto, rientrano nel progetto complessivo che ha visto l’installazione di nuove porte telematiche sulle corsie riservate ai mezzi pubblici esistenti e la sostituzione di vecchi apparecchi già in funzione.

I mezzi titolari di autorizzazione sono già stati inseriti da Sas e Autostrade in lista bianca. Comunque si raccomanda, in particolar modo ai titolari di contrassegno disabili, che è necessario comunicare a SAS (tramite numero verde 800339891 o email upd@serviziallastrada.it) la targa dei veicoli utilizzati occasionalmente per circolare sulle corsie e non preventivamente inseriti in lista bianca.