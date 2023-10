Corsi per operatore socio sanitario

Fino all’8 novembre ore 12.00, sono riaperti i termini per accedere al Bando di selezione dei corsi OSS 2023/2024, per le seguenti sedi, che non hanno raggiunto la copertura dei posti disponibili:

Azienda Usl Toscana Centro:Firenze 2 corsi , Empoli 1 corso, Pistoia 1 corso e Prato 1 corso.

Azienda Usl Toscana Sud est:Siena 1 corso e Arezzo 1 corso

Le domande devono essere presentate tramite Estar e le informazioni sui corsi sono disponibili anche sui relativi siti delle Aziende sanitarie.

Estar ha emesso un unico avviso a livello regionale per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Si accede alla presentazione della domanda sul sito di Estar www. estar.toscana.it o direttamente a questo link. Informazioni anche sulla pagina dedicata sul sito della Asl Toscana centro www.uslcentro.toscana.it.

Il corso ha lo scopo di fornire una formazione specifica di carattere socio sanitario e concorre all’apprendimento delle aree di competenza, per poter assicurare l’assistenza di base alla persona in situazioni caratterizzate da alterata autonomia psico-fisica.