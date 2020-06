Corri il Solstizio: una virtual run di 5 km. per AISLA

Una corsa di beneficienza in occasione della Giornata Mondiale sulla SLA del 21 giugno. Evento organizzato da Polisportiva Oltrarno in collaborazione con Decathlon, UISP Firenze

Firenze 8 giugno 2020 – Correre per cinque km, in qualunque luogo, con qualunque percorso ma soprattutto per una buona causa. È questo il programma di “Corri il Solstizio per AISLA Firenze”, la virtual run organizzata dal gruppo podistico della Polisportiva Oltrarno in occasione della Giornata Mondiale sulla SLA il prossimo 21 giugno. Evento in collaborazione con Decathlon e UISP Firenze. AISLA Firenze e la Polisportiva Oltrarno hanno siglato una collaborazione e "Corri il Solstizio" è la prima delle iniziative promosse congiuntamente.

Per iscriversi occorre effettuare un bonifico intestato ad AISLA Firenze con la causale “Corri il Solstizio per AISLA Firenze” entro le ore 20:00 di sabato 21 giugno. IBAN: IT31U0832502800000000202425. Una volta effettuato occorre inviare la ricevuta con nome e cognome all’indirizzo mail: eventi@aislafirenze.it Completata l’operazione ogni partecipante riceverà un pettorale personalizzato da indossare durante i 5 km.

Al termine della corsa o della camminata ognuno dei partecipanti può inviare una foto con ben in vista il pettorale sempre a eventi@aislafirenze.it Nella foto è bene mettere in risalto lo schermo del cronometro con il tempo e i km percorsi, la società o il gruppo di appartenenza. Saranno premiate le prime cinque società classificate per maggior numero di partecipanti che riceveranno una targa/coppa ricordo. Le modalità per il ritiro dei premi verranno successivamente comunicate.

Corri il Solstizio è il coronamento di una tre giorni che vede AISLA Firenze protagonista. Il 19 e 20 giugno infatti AISLA Firenze organizza due webinar in collaborazione con ARS Toscana. In questi due incontri, che vedranno la partecipazione di esperti e addetti ai lavori, si affrontano nel dettaglio tutte le tematiche relative al malato grave e ai percorsi di cura.

QUOTA DI ISCRIZIONE

7 € senza gadget. 12 € con gadget: maglietta tecnica con logo AISLA o borraccia metallica AISLA che si può ritirare il 18, 19, 25, 26 giugno dalle 19,00 alle 22,00 presso la sede AISLA Firenze in Piazza Elia della Costa, 33.