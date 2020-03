Coronavirus: web training per la Fiorentina Women

Lo staff di mister Cincotta ha organizzato allenamenti "a distanza" in diretta streaming

Prosegue anche a distanza il lavoro della Fiorentina Women in questa lunga pausa forzata. Lo staff di Mister Antonio Cincotta si è infatti attivato per mantere il tono muscolare e l'atleticità della squadra organizzando degli allenamenti "a distanza" in diretta streaming.

Le atlete possono così seguire un programma personalizzato che viene svolto sotto gli occhi dei preparatori Barducci e Palchetti e monitorato con gli strumenti a disposizione.



Al termine dell'emergenza sanitaria le Viola saranno chiamate a numerose sfide chiave per la stagione, partendo proprio dai match rinviati a causa del Covid-19. Pur non avendo un calendario certo, la Fiorentina dovrà ricevere il Milan a Firenze nel ritorno dei Quarti di Finale di Coppa Italia (all'andata a Monza finì 2-1 per le viola con le reti di Guagni e Bonetti) e il Bari, sempre tra le mura amiche del Bozzi. Seguiranno - teoricamente - due trasferte a Verona e Milano (contro Hellas Verona e Milan) per il proseguo del Campionato.



Tutto ancora incerto, tranne la volontà di arrivare pronte agli appuntamenti e la grande generosità della città di Firenze. È sempre attivo infatti il canale per le donazioni della campagna #FORZAeCUORE organizzata da ACF Fiorentina per sostenere i principali ospedali della città di Firenze. Si può aiutare cliccando QUI.