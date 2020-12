Coronavirus Toscana, 517 nuovi casi su oltre 13mila test e tamponi

Il dato principale anticipato dal presidente Giani. La storia a Prato di due novantenni in via di guarigione

I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 517 su 9.577 tamponi molecolari e 3696 test rapidi effettuati. Il presidente toscano Giani su Facebook racconta anche una bella storia: "Mano nella mano, uniti per sconfiggere insieme il virus. Dal centro La Melagrana di Prato la bella storia di Ivo e Livia, coppia di 90enni, ricoverati per Covid e ora in via di guarigione. Un grande amore l’uno per l’altro in grado di superare ogni difficoltà. Grazie ai medici, infermieri e personale sanitario per l’impegno quotidiano".