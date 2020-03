Coronavirus: task force di infermieri negli aeroporti di Firenze e Pisa

Già pronte le prime squadre. Presto un corso di formazione speciale

Firenze, 6 marzo 2020 – «Stiamo organizzando le prime squadre di infermieri volontari pronte a intervenire, appena verranno chiamate, nei nuovi servizi di controllo dei passeggeri in arrivo agli aeroporti di Firenze e Pisa, che saranno attivati nell’emergenza coronavirus. L’Ordine si è fatto portavoce della richiesta di personale disponibile a svolgere questo servizio e tanti colleghi, che ringrazio, stanno rispondendo in queste ore». Queste le parole di Danilo Massai, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche interprovinciale di Firenze Pistoia. «Istituiremo a breve – prosegue – un corso di formazione con un responsabile di settore che si occuperà di approfondire il tema. Continueremo inoltre a fare rete con le istituzioni e a lavorare per essere un punto di riferimento per i cittadini. La richiesta di squadre di infermieri è scattata nei giorni scorsi per gli aeroporti di Firenze e Pisa e diversi hanno risposto e stanno rispondendo. Chiunque volesse aderire è benvenuto: più disponibilità ci sono e meglio possiamo alternarci in questo importante servizio».

Le domande di adesione nelle attività di controllo sanitario all’interno degli aeroporti di Firenze e Pisa dovranno pervenire presso la sede dell’Opi, a Firenze in via Pierluigi da Palestrina 11 scrivendo a protocollo@opifipt.it.